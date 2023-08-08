Если армяне продолжат провокации, они получат достойный ответ - депутат парламента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Если армяне продолжат провокации, они получат достойный ответ.

Об этом сказала во вторник Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Севиндж Гусейнова.

Она подчеркнула, что "железный кулак" Азербайджана всегда на своем месте, и любая провокация будет немедленно предотвращена.

"Тот факт, что глава армянских сепаратистов в Ханкенди Араик Арутюнян в интервью высказал несогласие с требованиями Баку, свидетельствует о намерении прибегнуть к очередным провокациям. У Азербайджана нет территориальных претензий ни к одной стране. Сегодня мирный договор, основанный на пяти принципах, предложенных Азербайджаном, является большой уступкой для Армении. Если они на это не согласятся, значит, Армения намерена прибегнуть к какой-то провокации, опираясь на своих покровителей. Но пусть не забывают и знают, что Азербайджан – это могущественная страна, проводящая независимую политику, что "железный кулак" Азербайджана всегда на своем месте и способен предотвратить любую провокацию", - добавила Гусейнова.

Она отметила, что Азербайджан никогда не допустит незаконной деятельности сепаратистов на своей территории.

"Однако наша страна пытается решить вопрос мирным путем. Если армяне продолжат провокации, уклоняясь от мирного решения вопроса, они получат достойный ответ.

Время также показало, что оказать давление на Азербайджан при помощи провокации и проявлением иной неконструктивной позиции невозможно. В то же время на каждую провокацию Армении был дан достойный ответ, который будет дан и впредь. Время работает против Армении, и чем раньше они это поймут, тем скорее это пойдет им на пользу", - заключила Гусейнова.