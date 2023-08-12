Очередным 22 семьям, переселенным в село Агалы Зангиланского района, вручены ключи от их домов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках очередного этапа Великого возвращения 12 августа в селе Агалы были встречены 22 семьи в составе 106 человек, которые переселены из Баку в село Агалы Зангиланского района.

Как передает Trend, жителей в «умном селе» встретили сотрудники специального представительства Президента Азербайджанской Республики Джебраильского, Губадлинского и Зангиланского районов, входящих в состав Восточно-Зангезурского экономического района.

Затем главам семей жителей Агалы были вручены ключи от их домов.

Таким образом, в рамках проекта «Великого возвращения» в село Агалы Зангиланского района переселено 108 семей в составе 526 человек. Большинство переселенных бывших вынужденных переселенцев в основном граждане, проживавшие в наиболее тяжелых условиях.

Переселенные семьи будут обеспечены работой в соответствии с их профессиональной квалификацией и навыками. Они будут работать в различных государственных учреждениях, на объектах общественного питания, строительных компаниях, швейных фабриках и других местах.

Для переселенного населения созданы все инфраструктурные условия – центр государственных услуг, школа, детский сад, банк, почта, объекты общественного питания и другие объекты.