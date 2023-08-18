Необходимо больше дипломатического давления на Армению - посол Азербайджана в Нидерландах

БАКУ /Trend/ - Лачинская дорога открыта для пользования Международного комитета Красного Креста (МККК) в гуманитарных целях, заявил посол Азербайджана в Нидерландах Рахман Мустафаев, передает в пятницу Trend.

Как отметил посол в ответ на публикацию министра иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстры, который призвал "открыть" Лачинскую дорогу, сама Армения отклонила предложение о параллельной доставке грузов в Ханкенди по маршрутам Лачин и Агдам.

"Армения не стремится к миру, она готова разжигать напряженность с целью продолжения манипуляций и введения в заблуждение международного сообщества. Армения не соблюдает статью 4 Декларации от 10.11.2020, требующую "полного вывода армянских вооруженных сил" из Карабахского региона. В Карабахе по-прежнему незаконно находится около 10 тысяч армянских военнослужащих. Необходимо больше дипломатического давления на Армению", - добавил Мустафаев.

Он также подчеркнул, что Армения пренебрегает статьей 9 Декларации, в которой говорится, что "Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными регионами Азербайджана и его Нахчыванским регионом". С 1991 года Нахчыван с его 400 000 населением находится в блокаде с отсутствием наземного сообщения.

"Я твердо верю, что как жертва военной агрессии и 30-летней оккупации (что подтверждено 4 резолюциями СБ ООН от 1993 года), приведших к беспрецедентным разрушениям и заминированию, Азербайджан может рассчитывать на сбалансированную позицию Гааги - столицу правосудия и международного права", - заключил посол.