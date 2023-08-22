Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Узбекистан связывает давняя история

Политика Материалы 22 августа 2023 20:53 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Узбекистан связывает давняя история

Читайте Trend в

Асиф Мехман
Асиф Мехман
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Узбекистан связывает давняя история, и это фундамент, который является основой для развития взаимодействия. Отрадно, что по всем направлениям сотрудничество идет очень эффективно и результативно.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал 22 августа Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым в расширенном составе.

Подчеркнув, что за последнее время межгосударственные отношения между нашими странами вышли на самый высокий уровень, глава государства отметил: "Я с теплотой вспоминаю мой государственный визит в Узбекистан и оказанное мне гостеприимство. Также хотел бы еще раз сказать, что был очень впечатлен увиденным бурным развитием Узбекистана, трансформацией, реформами, превращением страны в сильную индустриальную державу региона Центральной Азии".

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости