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Министр обороны Азербайджана и начальник Генштаба ВC Ирана обсудили ситуацию в регионе и вопросы безопасности

Политика Материалы 22 августа 2023 20:40 (UTC +04:00)
Министр обороны Азербайджана и начальник Генштаба ВC Ирана обсудили ситуацию в регионе и вопросы безопасности

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - 22 августа по инициативе иранской стороны состоялся телефонный разговор между министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым и начальником Генерального штаба Вооруженных сил Исламской Республики Иран генерал-лейтенантом Мохаммадом Хосейном Багери.

Как сообщили во вторник Trend в министерстве обороны Азербайджана, cтороны провели подробный обмен мнениями по ситуации в регионе и вопросам безопасности.

В ходе телефонного разговора были также обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между двумя странами.

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