Мы надеемся, что в ближайшие годы двойных стандартов в отношении Азербайджана не будет - Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - Мы надеемся, что в ближайшие годы не станем свидетелями двойных стандартов в отношении Азербайджана.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на совместном пресс-брифинге с министром иностранных дел Бельгии Хаджой Лабиб в Баку.

"Глава МИД Бельгии говорит, что мы должны смотреть в будущее, а не в прошлое. Я считаю этот совет правильным. С января Бельгия будет председательствовать в Европейском союзе. Наше желание и ожидание состоят в том, что в ближайшие годы мы не станем свидетелями двойных стандартов. Надеемся, что хоть иногда политические манипуляции, предлагаемые Арменией, не будут так легко восприняты Европой", - отметил Байрамов.

Напомним, что визит главы МИД Бельгии в регион начался 22 августа. Сначала она посетила Армению, 23 августа - Грузию, а 24 августа - Азербайджан.