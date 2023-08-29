Азербайджанское общество Красного Полумесяца направляет гуманитарную помощь армянским жителям Карабаха (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджанское общество Красного Полумесяца направляет гуманитарную помощь проживающим в Карабахе лицам армянского происхождения.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал журналистам президент Азербайджанского общества Красного Полумесяца Новруз Аслан.

"Сегодня будет отправлен наш гуманитарный груз. Мы направимся по дороге Агдам-Ханкенди. На начальном этапе будет отправлено 40 тонн мучных изделий. Этот шаг будет положительно воспринят проживающими в Ханкенди жителями армянского происхождения и международной общественностью", - подчеркнул он.

Отметим, что остатки сепаратистского режима в Карабахе во главе с армянскими властями уже давно различными способами пытаются убедить мировую общественность и международные организации в том, что Азербайджан, установив пограничный пункт пропуска на Лачинской дороге, якобы держит в блокаде армянских жителей Карабаха, создал для них гуманитарную кризисную ситуацию, и что якобы армяне сталкиваются с нехваткой продовольствия. Армения, которая продолжает манипуляции по поводу существования якобы "напряженной гуманитарной ситуации" и "блокады" в регионе, тормозит мирный процесс вместо того, чтобы следовать достигнутым договоренностям по решению вопросов, связанных с использованием Лачинской дороги и других альтернативных дорог для удовлетворения потребностей армянских жителей Карабахского региона.