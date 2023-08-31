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Предотвращена попытка незаконных армянских вооруженных формирований установить фортификационные сооружения

Политика Материалы 31 августа 2023 12:47 (UTC +04:00)
Предотвращена попытка незаконных армянских вооруженных формирований установить фортификационные сооружения

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ/Trend/ - 31 августа примерно в 10:55 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещён российский миротворческий континент, предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии в направлении Шушинского района, передает в четверг Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"В результате неотложных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, работы были немедленно остановлен", - говорится в сообщении.

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