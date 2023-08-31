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Министр обороны Азербайджана встретился в Анкаре с турецким коллегой (ВИДЕО)

Политика Материалы 31 августа 2023 14:13 (UTC +04:00)
Министр обороны Азербайджана встретился в Анкаре с турецким коллегой (ВИДЕО)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - В Анкаре прошла встреча между министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым и министром национальной обороны Турции Яшаром Гюлером.

Как сообщает в четверг Trend, данную информацию распространило министерство обороны Азербайджана.

Было отмечено, что встреча состоялась и между делегациями двух стран.

Напомним, что министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов совершил рабочий визит в Турцию по приглашению министра национальной обороны Турции Яшара Гюлера.

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