Предотвращена попытка незаконных армянских вооруженных формирований установить фортификационные сооружения

БАКУ /Trend/ - 3 сентября около 18:10 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии в направлении Ходжалинского района, передает в воскресенье Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"В результате неотложных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, работы были немедленно остановлены", - говорится в сообщении.