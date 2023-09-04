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Первая встреча Стратегического диалога прошла очень продуктивно – Джейхун Байрамов

Политика Материалы 4 сентября 2023 17:31 (UTC +04:00)
Первая встреча Стратегического диалога прошла очень продуктивно – Джейхун Байрамов

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Первая встреча Стратегического диалога прошла очень продуктивно.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом написал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на своей странице в "X" (Twitter).

"Я рад был встретиться с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сиярто. Мы очень продуктивно провели первое заседание Стратегического диалога между Азербайджаном и Венгрией, где всесторонне обсудили дальнейшее углубление нашего многогранного сотрудничества", - говорится в публикации.

Напомним, что сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов посетил с официальным визитом Венгрию. В рамках визита планируются проведение первого заседания Азербайджано-венгерского стратегического диалога и встречи Джейхуна Байрамова с высокопоставленными чиновниками. Также министр выступит на конференции глав дипломатических миссий Венгрии.

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