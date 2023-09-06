Армянский нацкомитет Америки покупает у журналистов репортажи об Армении

БАКУ /Trend/ - Представители Армянского национального комитета Америки (ANCA) предлагают купить у журналистов репортажи об Армении.

Как передает в среду Trend, об этом сообщил колумбийский журналист Роберто Тробахо Эрнандес на своей странице в "X" (Twitter). Представители ANCA предлагали ему оплатить поездку и пребывание в Армении, а также все, что потребуется за телерепортаж и статьи.

"Мою преданность и дружбу с азербайджанским народом и правительством нельзя купить или продать за несколько тысяч долларов", - заявил журналист.

Отметим, что в июле 2021 года Эрнандес посещал город Шуша и освобождённые от армянской оккупации территории Азербайджана и рассказал об увиденном рядовым колумбийцам. Это явно не понравилось армянской диаспоре, и ее представители не нашли ничего лучше, чем попробовать купить журналиста. Но Эрнандес не Менендес, и честь его не продается.