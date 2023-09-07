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Армянские незаконные вооруженные формирования попытались прорыть новые траншейные дороги в Кялбаджарском направлении

Политика Материалы 7 сентября 2023 10:11 (UTC +04:00)
Армянские незаконные вооруженные формирования попытались прорыть новые траншейные дороги в Кялбаджарском направлении

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ/Trend/ - 7 сентября примерно в 07:50 армянские незаконные вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, предприняли попытку прорыть новые траншейные дороги в целях приближения к позициям азербайджанской армии в Кялбаджарском направлении, передает в четверг Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"В результате неотложных мер, предпринятых подразделениями азербайджанской армии, копка была немедленно остановлена", - сообщили в ведомстве.

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