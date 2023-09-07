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Очередное заседание рабочей группы по вопросам градостроительства проходит в Кяльбаджаре (ФОТО)

Политика Материалы 7 сентября 2023 13:32 (UTC +04:00)
Очередное заседание рабочей группы по вопросам градостроительства проходит в Кяльбаджаре (ФОТО)

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Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
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Кяльбаджар/Trend/ - По соответствующему поручению руководителя Координационного штаба очередное заседание рабочей группы по вопросам градостроительства проводится в городе Кяльбаджар.

Как сообщает в четверг Trend, это первое заседание рабочей группы по вопросам градостроительства в Восточно-Зангезурском экономическом районе, а также первое в городе Кяльбаджар.

В заседании принимают участие специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе Масим Мамедов, генеральный директор ООО "Баку Абадлыг" Буньяд Гасымов, сотрудники Службы восстановления, строительства и управления № 2 в Восточно-Зангезурском экономическом районе и другие должностные лица.

Очередное заседание рабочей группы по вопросам градостроительства проходит в Кяльбаджаре (ФОТО)
Очередное заседание рабочей группы по вопросам градостроительства проходит в Кяльбаджаре (ФОТО)
Очередное заседание рабочей группы по вопросам градостроительства проходит в Кяльбаджаре (ФОТО)
Очередное заседание рабочей группы по вопросам градостроительства проходит в Кяльбаджаре (ФОТО)
Очередное заседание рабочей группы по вопросам градостроительства проходит в Кяльбаджаре (ФОТО)
Очередное заседание рабочей группы по вопросам градостроительства проходит в Кяльбаджаре (ФОТО)
Очередное заседание рабочей группы по вопросам градостроительства проходит в Кяльбаджаре (ФОТО)
Очередное заседание рабочей группы по вопросам градостроительства проходит в Кяльбаджаре (ФОТО)
Очередное заседание рабочей группы по вопросам градостроительства проходит в Кяльбаджаре (ФОТО)
Очередное заседание рабочей группы по вопросам градостроительства проходит в Кяльбаджаре (ФОТО)
Очередное заседание рабочей группы по вопросам градостроительства проходит в Кяльбаджаре (ФОТО)
Очередное заседание рабочей группы по вопросам градостроительства проходит в Кяльбаджаре (ФОТО)
Очередное заседание рабочей группы по вопросам градостроительства проходит в Кяльбаджаре (ФОТО)
Очередное заседание рабочей группы по вопросам градостроительства проходит в Кяльбаджаре (ФОТО)
Очередное заседание рабочей группы по вопросам градостроительства проходит в Кяльбаджаре (ФОТО)
Очередное заседание рабочей группы по вопросам градостроительства проходит в Кяльбаджаре (ФОТО)
Очередное заседание рабочей группы по вопросам градостроительства проходит в Кяльбаджаре (ФОТО)
Очередное заседание рабочей группы по вопросам градостроительства проходит в Кяльбаджаре (ФОТО)
Очередное заседание рабочей группы по вопросам градостроительства проходит в Кяльбаджаре (ФОТО)
Очередное заседание рабочей группы по вопросам градостроительства проходит в Кяльбаджаре (ФОТО)
Очередное заседание рабочей группы по вопросам градостроительства проходит в Кяльбаджаре (ФОТО)
Очередное заседание рабочей группы по вопросам градостроительства проходит в Кяльбаджаре (ФОТО)
Очередное заседание рабочей группы по вопросам градостроительства проходит в Кяльбаджаре (ФОТО)
Очередное заседание рабочей группы по вопросам градостроительства проходит в Кяльбаджаре (ФОТО)
Очередное заседание рабочей группы по вопросам градостроительства проходит в Кяльбаджаре (ФОТО)
Очередное заседание рабочей группы по вопросам градостроительства проходит в Кяльбаджаре (ФОТО)
Очередное заседание рабочей группы по вопросам градостроительства проходит в Кяльбаджаре (ФОТО)
Очередное заседание рабочей группы по вопросам градостроительства проходит в Кяльбаджаре (ФОТО)
Очередное заседание рабочей группы по вопросам градостроительства проходит в Кяльбаджаре (ФОТО)
Очередное заседание рабочей группы по вопросам градостроительства проходит в Кяльбаджаре (ФОТО)
Очередное заседание рабочей группы по вопросам градостроительства проходит в Кяльбаджаре (ФОТО)
Очередное заседание рабочей группы по вопросам градостроительства проходит в Кяльбаджаре (ФОТО)
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