Очередное заседание рабочей группы по вопросам градостроительства проходит в Кяльбаджаре (ФОТО)

Кяльбаджар/Trend/ - По соответствующему поручению руководителя Координационного штаба очередное заседание рабочей группы по вопросам градостроительства проводится в городе Кяльбаджар.

Как сообщает в четверг Trend, это первое заседание рабочей группы по вопросам градостроительства в Восточно-Зангезурском экономическом районе, а также первое в городе Кяльбаджар.

В заседании принимают участие специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе Масим Мамедов, генеральный директор ООО "Баку Абадлыг" Буньяд Гасымов, сотрудники Службы восстановления, строительства и управления № 2 в Восточно-Зангезурском экономическом районе и другие должностные лица.