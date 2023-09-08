МИД Азербайджана провел брифинг для дипкорпуса по ситуации в регионе

БАКУ/Trend/- 8 сентября в министерстве иностранных дел Азербайджанской Республики с участием министра Джейхуна Байрамова, помощника Президента Азербайджанской Республики-заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмета Гаджиева и представителя Президента Азербайджанской Республики по особым поручениям Эльчина Амирбекова проведен брифинг для дипломатического корпуса, аккредитованного в стране.

Об этом в пятницу сообщили Trend в МИД Азербайджана.

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