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МИД Азербайджана провел брифинг для дипкорпуса по ситуации в регионе

Политика Материалы 8 сентября 2023 18:07 (UTC +04:00)
МИД Азербайджана провел брифинг для дипкорпуса по ситуации в регионе

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ/Trend/- 8 сентября в министерстве иностранных дел Азербайджанской Республики с участием министра Джейхуна Байрамова, помощника Президента Азербайджанской Республики-заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмета Гаджиева и представителя Президента Азербайджанской Республики по особым поручениям Эльчина Амирбекова проведен брифинг для дипломатического корпуса, аккредитованного в стране.

Об этом в пятницу сообщили Trend в МИД Азербайджана.

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