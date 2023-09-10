Иностранные НПО призывают к открытию дороги Агдам-Ханкенди (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Продолжается международная кампания «Мир за мир на Кавказе» (World for Peace in Caucasus), запущенная группой иностранных НПО и представителями гражданского общества на международной платформе Jotform, передает в воскресенье Trend.

В обращении к армянским жителям Карабахского региона Азербайджана рекомендуется не поддаваться провокациям Армении и остатков так называемого режима, их политическим манипуляциям и открыть дорогу Агдам-Ханкенди для обеспечения мира. Присоединившиеся к обращению считают, что армянские жители, проживающие в Карабахском регионе Азербайджана, должны иметь возможность правильно оценить позитивные послания азербайджанского государства и гражданского общества ради мира. Число представителей гражданского общества, подписавших обращение из разных стран мира, достигло 1000 человек. Они представляют 42 страны. Несколько дней назад число этих стран составляло 27.

Как сказал председатель Фонда UAid (Гамбия) Альхаги Манне, он поддерживает эту инициативу, подчеркивая важность сотрудничества для достижения мира.

"Я поддерживаю реализацию Целей устойчивого развития (ЦУР) ООН и, безусловно, вношу свой влад в реализацию усилий правительства по решению проблем устойчивого развития. Сегодня я здесь, чтобы поговорить о мире. Печально, что сегодня во многих уголках мира наблюдается насилие, войны. Поэтому нам нужно сотрудничать и достичь результата и быть более полезными", - отметил он.

Екатерина Бордеяну из Румынии заявлила, что не надо искусственно разжигать напряженность, и инсценировать "блокаду" и "гуманитарный кризис".

"У меня много друзей в Азербайджане, поэтому я внимательно слежу за развитием событий в регионе в течение многих лет. Утверждения о так называемом "блокировании" не соответствуют действительности. Лачинская дорога предназначалась исключительно для гуманитарных целей, а не для незаконной военной деятельности или транспортировки природных ресурсов с этой территории", - сказала она.

Бордеяну напомнила, что Международный Суд ООН отклонил ходатайство Армении от 12 мая 2023 года о якобы "незаконности" Лачинского ППП Азербайджана и требовании "вывода всех вооружённых сил Азербайджана с Лачинской дороги".

"Нельзя не упомянуть и тот факт, что Армения неоднократно признавала Карабах территорией Азербайджана", - добавила она.

Аюб Кара, основатель и президент Центра экономического мира (Израиль) выразил поддержу Азербайджанскому обществу красного полумесяца, которое направило продовольственный груз для нужд армянского населения Карабаха.

"Как бывший министр по коммуникациям Израиля, я поддерживаю усилия Азербайджанского общества красного полумесяца по доставке продовольствия в Карабах и осуждаю тех, кто пытается препятствовать этому. Я делаю все, чтобы поддержать мир на Южном Кавказе", - сказал он.

Президент организации "Устойчивое развитие бизнеса и инноваций в Африке" Эдвард Мваба Ндалама из Замбии отметил, что люди, живущие в регионе Южного Кавказа, достойны мира.

"Я поддерживаю мир на Кавказе. Нам нужен мир, чтобы быть свободными, где бы они ни находились. Без мира невозможно обеспечить экономическую свободу", - добавил он.