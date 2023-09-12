Посредством МККК согласованы условия одновременного использования дорог Агдам-Ханкенди и Лачин - МИД

БАКУ/Trend/- Посредством Международного Комитета Красного Креста (МККК) согласованы условия одновременного использования дорог Агдам-Ханкенди и Лачин.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сообщил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

"Что касается вопроса одновременного использования дорог Агдам-Ханкенди и Лачин, то, как мы отметил в ходе контактов на высоком уровне с США и другими партнерами, Азербайджан через МККК дал согласие на одновременное использование этих двух дорог. К сожалению, препятствием для реализации этого соглашения является "сепаратистский режим", созданный Арменией в Карабахском регионе", - сказал он.

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