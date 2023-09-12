Армянские незаконные вооруженные формирования продолжают военные провокации с использованием собак - постпред Азербайджана при ОБСЕ

БАКУ /Trend/ - Армянские незаконные вооруженные формирования продолжают свои военные провокации, используя собак для переноса взрывчатых веществ.

Как сообщает во вторник Trend, об этом написал постоянный представитель Азербайджана при ОБСЕ Ровшан Садыгбейли в социальной сети "X" (Twitter).

"В то время как Агентство Азербайджанской Республики по разминированию использует собак для обнаружения мин на освобожденных от оккупации территориях, армянские незаконные вооруженные формирования, все еще присутствующие на территории Азербайджана, продолжают военные провокации с использованием собак для переноса взрывчатых веществ. Почувствуйте разницу между приоритетами", - говорится в публикации.

Напомним, что 11 сентября армянские незаконные вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, попытались совершить террористический акт против военнослужащих азербайджанской армии, находящихся на боевом дежурстве в направлении Ходжавендского района, используя собаку-камикадзе.

К собаке прикрепили дистанционно управляемое самодельное взрывное устройство и заставили ее двигаться в направлении позиций азербайджанской армии.

Благодаря бдительности военнослужащих Азербайджана, запуск взрывного устройства был предотвращен.