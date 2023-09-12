Джейхун Байрамов встретился с гендиректором ВОИС (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Швейцарию встретился с генеральным директором Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) Дареном Тангом.

Об этом Trend сообщили во вторник в министерстве иностранных дел Азербайджана.

На встрече было отмечено развитие партнерства между Азербайджаном и Всемирной организацией интеллектуальной собственности, обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал о проводимых в Азербайджане последовательных реформах в области интеллектуальной собственности, заметных достижениях нашей страны в международных рейтинговых показателях.

Было подчеркнуто, что устойчивое развитие экономики, инвестиции в человеческий капитал определяются как одни из главных стратегических целей.

В ходе встречи были подробно обсуждены дальнейшие перспективы сотрудничества между Азербайджаном и ВОИС, образовательные и обучающие программы в области интеллектуальной собственности.

Также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.