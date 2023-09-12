Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

США продолжают работать над урегулированием ситуации между Азербайджаном и Арменией - Госдеп

Политика Материалы 12 сентября 2023 22:04 (UTC +04:00)
США продолжают работать над урегулированием ситуации между Азербайджаном и Арменией - Госдеп

Читайте Trend в

Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
Все материалы

БАКУ/Trend/ - США продолжают работать над урегулированием ситуации между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал сегодня в ходе брифинга пресс-секретарь Государственного департамента США Мэтью Миллер.

"Как я говорил вчера, госсекретарь лично участвует в этом и только на прошлой неделе провел несколько переговоров", - сказал он.

Миллер отметил, что в долгосрочной перспективе, две страны должны прийти к окончательному соглашению.

Он также подчеркнул открытие дороги Агдам-Ханкенди, по которому сегодня проехал грузовик c продовольствием из России.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости