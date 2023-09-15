В Азербайджане установлены верхние пределы суммы грантов НПО

БАКУ /Trend/ - Агентство государственной поддержки неправительственных организаций установило верхний предел суммы гранта по каждой теме конкурсов, связанных с грантовым финансированием неправительственных организаций.
Премьер-министром Азербайджана Али Асадовым в связи с этим подписано соответствующее постановление, сообщает в пятницу Trend.
Верхние пределы суммы гранта по каждой теме конкурсов, связанных с грантовым финансированием неправительственных организаций, установлены следующим образом:
1. По каждой теме в рамках "конкурса малых грантов" - 15 000 (пятнадцать тысяч) манатов;
2. По каждой теме в рамках "конкурса средних грантов" - 30 000 (тридцать тысяч) манатов;
3. По каждой теме в рамках "конкурса больших грантов" - 50 000 (пятьдесят тысяч) манатов;
4. По "конкурсу грантов на поездки" - 10 000 (десять тысяч) манатов.