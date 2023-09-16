Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу

Политика Материалы 16 сентября 2023 07:45 (UTC +04:00)
Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу

Читайте Trend в

Асиф Мехман
Асиф Мехман
Все материалы

БАКУ /Trend/ - C 23:55 15 сентября по 00:35 16 сентября подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлениях населенных пунктов Джил Чембeрекского района и Дяря Басаркечарского района обстреляли позиции азербайджанской армии, расположенные в направлениях населенных пунктов Айриванг и Галакенд Гедабекского района, передает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

"Подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры в указанном направлении", - говорится в сообщении ведомства.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости