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Пресечена провокация армян в Агдамском направлении - минобороны

Политика Материалы 17 сентября 2023 00:34 (UTC +04:00)
Пресечена провокация армян в Агдамском направлении - минобороны

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - 16 сентября c 22:55 по 23:45 армянские незаконные вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, предприняли попытку выполнить копку в целях инженерной подготовки траншеи перед позициями азербайджанской армии в Агдамском направлении, передает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

"В результате неотложных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, проводимые работы были немедленно пресечены", - сообщили в ведомстве.

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