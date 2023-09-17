БАКУ /Trend/ - Проблема мин на освобожденных территориях Азербайджана препятствует обнаружению массовых захоронений.

Как сообщает Trend, об этом сказал сегодня заведующий сектором управления внешней политики администрации Президента Хабиб Микаиллы на брифинге, посвященном проблеме пропавших без вести лиц в Азербайджане.

Он отметил, что в Физули есть заминированная территория, где предположительно находится братская могила.

"Армяне отказываются дать информацию о местах массовых захоронений", - добавил Микаиллы.

Отметим, что на освобожденных территориях обнаружено 10 массовых захоронений. Опознано 15 останков, найденных в братских могилах.

В Азербайджане числятся пропавшими без вести до 3900 человек, есть сообщения о том, что 872 человека взяты в заложники. 6 человек – участники Отечественной войны.