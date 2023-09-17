Общество Красного Полумесяца Азербайджана приветствует соглашение о доставке грузов через дороги Агдам-Ханкенди и Лачин-Ханкенди

БАКУ /Trend/ - Общество Красного Полумесяца Азербайджана приветствует соглашение о доставке грузов на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, по дорогам Агдам-Ханкенди и Лачин-Ханкенди автомобилями Международного Комитета Красного Креста.

Об этом Trend сообщили в Обществе Красного Полумесяца Азербайджана.

"Мы сожалеем, что, несмотря на то, что была достигнута договоренность об открытии обеих дорог 1 сентября 2023 года, она будет реализована только 18 сентября.

Общество Красного Полумесяца Азербайджана считает, что политизация грузоперевозок недопустима. В случае необходимости Общество Красного Полумесяца Азербайджана, которое является независимой, беспристрастной организацией, готово оказать любую поддержку этому процессу", - отметили в обществе.