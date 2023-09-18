БАКУ /Trend/ - В РФ позитивно оценили одновременное открытие Лачинской дороги и маршрута Агдам-Ханкенди.

Как написала глава пресс-службы МИД России Мария Захарова в своем Телеграм-канале, необходимо обеспечить продолжение беспрепятственных и регулярных продовольственных поставок, передает в понедельник Trend.

Она выразила надежду на запуск диалога между Баку и представителями армянского меньшинства Карабаха, а также возобновление ритмичной работы по реализации всего комплекса трёхсторонних договорённостей лидеров, достигнутых в 2020-2022 годах по нормализации армяно-азербайджанских отношений.

«Всецело заинтересованы в поддержании мира и стабильности на Южном Кавказе», - написала она.

Отметим, что для доставки грузов в Карабах была достигнута договоренность об использовании, наряду с Лачинской дорогой, также дороги Агдам-Ханкенди.

Между офисом Международного комитета Красного Креста в Ханкенди и командованием миротворческих сил России в Карабахе достигнута договоренность о доставке грузов по Лачинской дороге, а также по дороге Агдам-Ханкенди.

Грузы будут перевозиться машинами Международного комитета Красного Креста. Таким образом МККК сегодня начал перевозить грузы для армянских жителей Карабаха по дорогам Лачин-Ханкенди и Агдам-Ханкенди.

Грузовики, принадлежащие Международному комитету Красного Креста, параллельно с дорогой Агдам-Ханкенди, беспрепятственно пересекли пограничный пункт пропуска "Лачин". После проверки грузовиков, проезжающих через погранично-пропускной пункт "Лачин", был обеспечен их свободный проезд.