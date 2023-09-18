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Азербайджан требует от Армении отказаться от поддержки сепаратизма и терроризма в Карабахе

Политика Материалы 18 сентября 2023 18:32 (UTC +04:00)
Азербайджан требует от Армении отказаться от поддержки сепаратизма и терроризма в Карабахе

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан требует от Армении прекратить военно-строительную деятельность, отказаться от реваншистских планов, прекратить нарушать суверенитет и территориальную целостность Азербайджана и отказаться от поддержки сепаратизма и терроризма в Карабахском регионе Азербайджана.

Об этом было сказано на брифинге в министерстве иностранных дел для дипломатического корпуса, аккредитованного в Азербайджанской Республике, сообщает Trend.

"Наряду с этим, Азербайджан требует немедленного вывода личного состава вооруженных сил Армении, ликвидации подчиненных Армении военных и так называемых "правительственных" структур незаконного режима и разоружения незаконно дислоцированных на территории Азербайджана вооруженных сил Армении. В этом случае к "представителям" так называемого режима может быть применена амнистия", - было отмечено на брифинге.

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