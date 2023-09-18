Закир Гасанов встретился с гендиректором минобороны Израиля

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся с официальным визитом в стране делегацией во главе с генеральным директором министерства обороны Израиля Эялем Замиром.

Об этом Trend сообщили в понедельник в министерстве обороны Азербайджана.

Генерал-полковник З.Гасанов выразил удовлетворение нынешним высоким уровнем азербайджано-израильских отношений.

Выразив признательность за теплый прием, Э.Замир подчеркнул важность подобных встреч и взаимных визитов с точки зрения дальнейшего расширения имеющегося сотрудничества.

На встрече состоялся обмен мнениями о сотрудничестве в сфере обороны между Азербайджаном и Израилем.