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Гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не являются целями - минобороны Азербайджана

Политика Материалы 19 сентября 2023 13:39 (UTC +04:00)
Гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не являются целями - минобороны Азербайджана

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ/Trend/- Гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не являются целями, из строя выводятся только легитимные военные цели.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказали в минобороны Азербайджана в связи с антитеррористическими мероприятиями локального характера, проводимыми азербайджанской армией в Карабахе.

"О проводимых мероприятиях были проинформированы командование миротворческого контингента Российской Федерации и руководство Турецко-Российского Мониторингового Центра", - говорится в сообщении ведомства.

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