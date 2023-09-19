Женщинам, детям, пожилым людям в Карабахе будет оказана необходимая медицинская помощь - минобороны Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Будет организована защита и охрана административных, социальных, образовательных, медицинских, религиозных и других объектов, безопасность которых гарантируется в соответствии с законами Азербайджанской Республики и нормами международного гуманитарного права, передает во вторник Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Женщинам, детям, пожилым людям, а также лицам с ограниченными физическими возможностями и больным будет оказана необходимая медицинская помощь, они будут обеспечены питьевой водой и продуктами питания.

В целях обеспечения эвакуации населения из опасной зоны на Лачинской дороге и в других направлениях созданы гуманитарные коридоры и приёмные пункты.

Отметим, что Азербайджан начал в Карабахе антитеррористические мероприятия локального характера.

В целях обеспечения положений Трёхстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооружённых сил Армении с наших территорий, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, вернувшегося на освобождённые от оккупации территории, гражданских служащих, задействованных в строительно-восстановительных работах и наших военнослужащих, а также восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики, в регионе начаты антитеррористические мероприятия локального характера.

В рамках мероприятий с применением высокоточного оружия на передней линии и в глубине выводятся из строя позиции формирований вооруженных сил Армении, их долговременные огневые точки, а также боевые средства и объекты военного назначения.

Гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не являются целями, из строя выводятся только легитимные военные цели.