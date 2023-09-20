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Минобороны Азербайджана провело брифинг (ВИДЕО)

Политика Материалы 20 сентября 2023 13:00 (UTC +04:00)
Минобороны Азербайджана провело брифинг (ВИДЕО)

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ/Trend/ - Министерство обороны Азербайджана провело совместный брифинг.

Как сообщает в среду Trend, на брифинге была предоставлена информация о локальных антитеррористических мероприятиях в Карабахе.

Было отмечено, что с учетом обращения представителей армянских жителей Карабаха, поступившего через российский миротворческий контингент, достигнута договоренность о приостановлении антитеррористических мероприятий локального характера 20 сентября 2023 года в 13:00 на следующих условиях:

1. Расположенные в Карабахском районе Азербайджанской Республики формирования вооруженных сил Армении и незаконные армянские вооруженные формирования складывают оружие, оставляют боевые позиции и воинские посты и полностью разоружаются. Подразделения вооруженных сил Армении покидают территорию Азербайджана, незаконные армянские вооруженные формирования расформировываются.

2. Параллельно сдаются все вооружение и тяжелая техника.

3. Реализация вышеуказанных процессов обеспечивается в координации с российским миротворческим контингентом.

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