Подразделения вооруженных сил Армении в Карабахе сдают все вооружение и тяжелую технику

БАКУ/Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении в Карабахе сдают все вооружения и тяжелую технику, передает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"Расположенные в Карабахском районе Азербайджанской Республики формирования вооруженных сил Армении и незаконные армянские вооруженные формирования складывают оружие, оставляют боевые позиции и воинские посты и полностью разоружаются. Подразделения вооруженных сил Армении покидают территорию Азербайджана, незаконные армянские вооруженные формирования расформировываются. Параллельно сдаются все вооружение и тяжелая техника", - сказали в ведомстве.