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Подразделения вооруженных сил Армении в Карабахе сдают все вооружение и тяжелую технику

Политика Материалы 20 сентября 2023 13:13 (UTC +04:00)
Подразделения вооруженных сил Армении в Карабахе сдают все вооружение и тяжелую технику

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ/Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении в Карабахе сдают все вооружения и тяжелую технику, передает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"Расположенные в Карабахском районе Азербайджанской Республики формирования вооруженных сил Армении и незаконные армянские вооруженные формирования складывают оружие, оставляют боевые позиции и воинские посты и полностью разоружаются. Подразделения вооруженных сил Армении покидают территорию Азербайджана, незаконные армянские вооруженные формирования расформировываются. Параллельно сдаются все вооружение и тяжелая техника", - сказали в ведомстве.

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