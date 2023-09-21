Хотя Армения в течение 30 лет проводила оккупационную политику, Азербайджан готов перевернуть страницу конфликта - помощник Президента

БАКУ /Trend/ - Армения в течение 30 лет проводила оккупационную политику против Азербайджана и азербайджанского народа. Однако Азербайджан готов перевернуть страницу конфликта и привержен мирной повестке дня.

Об этом в интервью BBC News сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, сообщает в четверг Trend.

Он подчеркнул, что присутствие армянских сепаратистов на территории Карабаха незаконно.

"Все действия Азербайджана, направленные на ликвидацию этого незаконного режима, абсолютно законны и находятся в рамках норм международного права", - сказал помощник Президента.

По словам Гаджиева, Азербайджан готов обеспечить нормальный процесс реинтеграции армянских жителей Карабаха.

"Наша страна всегда заявляла, что мы готовы обеспечить права и безопасность армянских жителей в соответствии с Конституцией Азербайджана, а также международными обязательствами", - отметил он.

Помощник Президента подчеркнул, что в Азербайджане проживают представители различных этнических групп и религиозных конфессий, и страна готова обеспечить в рамках Конституции религиозные, культурные и гуманитарные потребности также армянских жителей Карабаха.

Отметим, что в целях обеспечения положений Трехстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении с территорий Азербайджана, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, вернувшегося на освобожденные от оккупации территории, гражданских служащих, задействованных в строительно-восстановительных работах и азербайджанских военнослужащих, а также восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики, в регионе были проведены антитеррористические мероприятия локального характера.

В рамках мероприятий с применением высокоточного оружия на передней линии и в глубине были выведены из строя позиции формирований вооруженных сил Армении, их долговременные огневые точки, а также боевые средства и объекты военного назначения. Гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не являлись целями, из строя были выведены только легитимные военные цели.

Учитывая обращение представителей армянского населения Карабаха через российский миротворческий контингент, 20 сентября 2023 года в 13:00 была достигнута договоренность о прекращении антитеррористических мероприятий локального характера при следующих условиях: формирования вооруженных сил Армении, армянские незаконные вооруженные формирования, расположенные в Карабахском регионе Азербайджанской Республики, складывают оружие, покидают боевые позиции и военные посты и полностью разоружаются; формирования вооруженных сил Армении покидают территорию Азербайджана, армянские незаконные вооруженные формирования распускаются.