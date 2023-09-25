В Нахчыване состоялась церемония официальной встречи Президента Реджепа Тайипа Эрдогана (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - 25 сентября в Нахчыване состоялась церемония официальной встречи Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана, прибывшего с официальным визитом в Азербайджан.

Как сообщает Trend, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретил Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана.

Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Турции.

Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган обошли строй почетного караула.

Президент Турции поприветствовал азербайджанских солдат.

Прозвучали государственные гимны Турции и Азербайджана.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед главами государств.

Главы государств сфотографировались для официального фото.

Члены азербайджанской делегации были представлены Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, члены турецкой делегации – Президенту Ильхаму Алиеву.