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В Нахчыване состоялась церемония официальной встречи Президента Реджепа Тайипа Эрдогана (ФОТО)

Политика Материалы 25 сентября 2023 15:03 (UTC +04:00)
В Нахчыване состоялась церемония официальной встречи Президента Реджепа Тайипа Эрдогана (ФОТО)

Читайте Trend в

Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ/Trend/ - 25 сентября в Нахчыване состоялась церемония официальной встречи Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана, прибывшего с официальным визитом в Азербайджан.

Как сообщает Trend, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретил Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана.

Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Турции.

Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган обошли строй почетного караула.

Президент Турции поприветствовал азербайджанских солдат.

Прозвучали государственные гимны Турции и Азербайджана.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед главами государств.

Главы государств сфотографировались для официального фото.

Члены азербайджанской делегации были представлены Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, члены турецкой делегации – Президенту Ильхаму Алиеву.

В Нахчыване состоялась церемония официальной встречи Президента Реджепа Тайипа Эрдогана (ФОТО)
В Нахчыване состоялась церемония официальной встречи Президента Реджепа Тайипа Эрдогана (ФОТО)
В Нахчыване состоялась церемония официальной встречи Президента Реджепа Тайипа Эрдогана (ФОТО)
В Нахчыване состоялась церемония официальной встречи Президента Реджепа Тайипа Эрдогана (ФОТО)
В Нахчыване состоялась церемония официальной встречи Президента Реджепа Тайипа Эрдогана (ФОТО)
В Нахчыване состоялась церемония официальной встречи Президента Реджепа Тайипа Эрдогана (ФОТО)
В Нахчыване состоялась церемония официальной встречи Президента Реджепа Тайипа Эрдогана (ФОТО)
В Нахчыване состоялась церемония официальной встречи Президента Реджепа Тайипа Эрдогана (ФОТО)
В Нахчыване состоялась церемония официальной встречи Президента Реджепа Тайипа Эрдогана (ФОТО)
В Нахчыване состоялась церемония официальной встречи Президента Реджепа Тайипа Эрдогана (ФОТО)
В Нахчыване состоялась церемония официальной встречи Президента Реджепа Тайипа Эрдогана (ФОТО)
В Нахчыване состоялась церемония официальной встречи Президента Реджепа Тайипа Эрдогана (ФОТО)
В Нахчыване состоялась церемония официальной встречи Президента Реджепа Тайипа Эрдогана (ФОТО)
В Нахчыване состоялась церемония официальной встречи Президента Реджепа Тайипа Эрдогана (ФОТО)
В Нахчыване состоялась церемония официальной встречи Президента Реджепа Тайипа Эрдогана (ФОТО)
В Нахчыване состоялась церемония официальной встречи Президента Реджепа Тайипа Эрдогана (ФОТО)
В Нахчыване состоялась церемония официальной встречи Президента Реджепа Тайипа Эрдогана (ФОТО)
В Нахчыване состоялась церемония официальной встречи Президента Реджепа Тайипа Эрдогана (ФОТО)
В Нахчыване состоялась церемония официальной встречи Президента Реджепа Тайипа Эрдогана (ФОТО)
В Нахчыване состоялась церемония официальной встречи Президента Реджепа Тайипа Эрдогана (ФОТО)
В Нахчыване состоялась церемония официальной встречи Президента Реджепа Тайипа Эрдогана (ФОТО)
В Нахчыване состоялась церемония официальной встречи Президента Реджепа Тайипа Эрдогана (ФОТО)
В Нахчыване состоялась церемония официальной встречи Президента Реджепа Тайипа Эрдогана (ФОТО)
В Нахчыване состоялась церемония официальной встречи Президента Реджепа Тайипа Эрдогана (ФОТО)
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