Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент Ильхам Алиев Эрдогану: Ваши заявления в ООН, выражающие интересы Азербайджана, - это еще один братский шаг

Политика Материалы 25 сентября 2023 17:40 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев Эрдогану: Ваши заявления в ООН, выражающие интересы Азербайджана, - это еще один братский шаг

Читайте Trend в

Асиф Мехман
Асиф Мехман
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Когда происходили эти события (антитеррористические мероприятия – ред.), Вы (Эрдоган – ред.) находились в США, в Нью-Йорке, участвовали в заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Там, с самой высокой трибуны в мире, Вы сделали заявления, выражающие интересы Азербайджанского государства. Вы сделали справедливые заявления, полностью основанные на международном праве – «Карабах - это земля Азербайджана!».

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 25 сентября во время совместного с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявления для прессы.

Глава государства отметил, что это является и правдой, и в то же время полностью соответствует международному праву, а также это - очередной братский шаг, сделанный Турцией.

Лента

Лента новостей

Читать все новости