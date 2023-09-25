Проект газопровода Ыгдыр-Нахчыван будет также способствовать энергетической безопасности Европы - Президент Турции

БАКУ /Trend/ - Проект газопровода Ыгдыр-Нахчыван углубит наше партнерство с Азербайджаном в сфере энергетики, а также будет способствовать энергетической безопасности Европы.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 25 сентября во время заявления для прессы после встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Наряду с проектом железной дороги Карс-Нахчыван, недавно были подписаны соглашения по строительству жилых зданий и [поставкам] электроэнергии. Таким образом, мы ещё раз продемонстрировали наше желание развивать наши отношения в сферах транспорта, логистики и энергетики", - добавил Президент Турции.