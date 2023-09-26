БАКУ /Trend/ - 10 октября в Центре Гейдара Алиева состоится презентация документального фильма "Сердце лидера".

Как сообщает во вторник Trend, фильм, автором которого является первый заместитель генерального директора информационного агентства ТАСС, заслуженный журналист Российской Федерации Михаил Гусман, посвящен 100-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева,

Фильм охватывает период, когда великий лидер Гейдар Алиев по настоянию народа вернулся к политической власти в Азербайджане и возглавил страну. В фильме подчеркивается, что такое возвращение произошло впервые в мировой истории.

Дата презентации фильма - 10 октября - выбрана не случайно. Так, 10 октября - день, когда состоялась инаугурация общенационального лидера Гейдара Алиева после того, как он был избран Президентом Азербайджана в 1993 году.

Гейдар Алиев сыграл важную роль в истории азербайджанского народа, оставил неизгладимый след в мировой политике. Документальный фильм "Сердце лидера" также включает в себя беседы Михаила Гусмана о Гейдаре Алиеве с Биллом Клинтоном, Джорджем Бушем, Жаком Шираком, Мадлен Олбрайт, Тони Блэром, Збигневом Бжезинским и другими мировыми политиками. Именно при Гейдаре Алиеве официальный Баку укрепил свои позиции на международной арене, возросло число стратегических партнеров страны. Дипломатия Азербайджана в таких организациях, как ОБСЕ и ООН, приобрела интенсивный характер. Дальновидный политик Гейдар Алиев добился того, что иностранные компании вложили в Азербайджан крупные инвестиции, был подписан "Контракт века".

В фильм вошли эксклюзивные интервью Гейдара Алиева Михаилу Гусману, его ценные мысли, редкие архивные кадры, связанные с его политической деятельностью.

Съемки проходили в Москве, Баку и Нахчыване, где родился великий лидер.

Режиссер документального фильма "Сердце лидера" - Валерий Спирин, автор сценария - Марина Денисевич. Народный артист Азербайджана Полад Бюльбюльоглу написал для фильма песню на стихи поэта Юрия Ряшенцева.

Фильм подготовлен на азербайджанском и русском языках.

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