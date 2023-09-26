Госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - 26 сентября государственный секретарь США Энтони Блинкен позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву, передает Trend.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о нынешней ситуации в Карабахском регионе Азербайджана после антитеррористических мероприятий против армянских вооруженных сил.

Глава государства отметил, что в ходе антитеррористических мероприятий, которые завершились менее чем за 24 часа, целью являлись только военные объекты, гражданскому населению ущерба не наносилось.

Американская сторона была проинформирована о том, что в настоящее время осуществляются процесс разоружения незаконных армянских вооруженных сил и вывод их с территории Азербайджана. Было подчеркнуто, что за последние пять дней конфискованы сотни единиц военной техники, оружия и боеприпасов, а также военного снаряжения.

Было отмечено, что аккредитованные в Азербайджане военные представители зарубежных стран и представитель Офиса резидента-координатора ООН провели осмотр собранного оружия и военной техники.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что в настоящее время проводится соответствующая работа с целью обеспечения прав проживающих в Карабахском регионе армянских жителей, как и других живущих в Азербайджане этнических меньшинств, в рамках законодательства страны и международных обязательств.

Глава государства отметил, что между представителями Азербайджана и представителями армянских жителей ведется диалог по вопросам реинтеграции, Азербайджан отправляет гуманитарную помощь армянским жителям, на территории восстанавливается инфраструктура.

Было подчеркнуто, что с Международным Комитетом Красного Креста (МККК) осуществляется сотрудничество в области оказания помощи армянским жителям, доведена до внимания готовность азербайджанской стороны организовать в ближайшее время поездку аккредитованного в нашей стране Офиса резидента-координатора ООН в Карабахский регион Азербайджана.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен выразил озабоченность сложившейся ситуацией, отметил важность обеспечения стабильности в регионе, диалога с местными армянами.