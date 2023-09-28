Сепаратисты в Карабахе объявили о самороспуске

БАКУ /Trend/ - Сепаратисты в Карабахе объявили о ликвидации своего режима.

Как передает в четверг Trend, об том заявил так называемый "глава" армянских сепаратистов Самвел Шахраманян.

В "распоряжении" так называемого "главы" сепаратистского режима Самвела Шахраманяна отмечается, что в соответствии с соглашением, достигнутым с представителями Азербайджанской Республики при посредничестве российского миротворческого контингента, обеспечивается свободный и беспрепятственный проезд жителей Карабаха, в том числе разоруженных военнослужащих, по Лачинскому коридору на собственном транспорте, в связи с чем принято следующее решение:

1. Распустить все "государственные учреждения" и "организации", находящиеся в их ведомственном подчинении до 1 января 2024 года.

2. Армянскому населению Карабаха, в том числе находящимся за его пределами, ознакомиться с условиями реинтеграции, представленными Азербайджанской Республикой, с целью принятия в дальнейшем самостоятельного и индивидуального решения о возможности пребывания (возвращения) в Карабахе.

Нет сомнений в том, что принятие подобного решения Шахраманяна не было добровольным. Самороспуск сепаратистского режима, является ничем иным, как вынужденным шагом. Таким образом, именно остатки так называемого режима объявили о прекращении сепаратизма в Карабахе.

Давление центральной власти Азербайджана дало свои результаты, и сепаратисты поняли, что самое правильное и лучшее решение для них - покинуть территорию, отказавшись от так называемых "республиканских" претензий на чужой земле. Азербайджан локальными антитеррористическим мероприятиями 19-20 сентября, которые длились всего 23 часа, уже продемонстрировал сепаратистам, властям Армении и ее покровителям, к чему могут привести обратные действия.