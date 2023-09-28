Процесс разоружения в Карабахе скоро будет завершен (Видеоинтервью)

БАКУ/Trend/ - Начался процесс разоружения армянских незаконных вооруженных формирований в Карабахе. За ходом этого процесса можно следить по информации минобороны Азербайджанской Республики.

Об этом в четверг Trend заявил военный эксперт Азер Байрамов.

По его словам, большая часть обнаруженных складов боеприпасов, размещена на гражданских объектах.

"Представление этого факта миру раскрывает их внутреннюю сущность. Они даже пытались вооружить мирных жителей. Все армянские вооруженные формирования в Карабахе должны знать, что в соответствии с требованием центральной власти Азербайджана каждая из них должна сдать оружие, иначе это может иметь для них тяжелые последствия в будущем.

В дальнейшем все процессы будут осуществляться под контролем соответствующих структур Азербайджана. Процесс передачи оружия скоро будет завершен. Азербайджан с полной уверенностью достигает поставленных целей", - добавил А.Байрамов.

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Отметим, что в целях обеспечения положений Трехстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении с территорий Азербайджана, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, вернувшегося на освобожденные от оккупации территории, гражданских служащих, задействованных в строительно-восстановительных работах и азербайджанских военнослужащих, а также восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики, 19-20 сентября в регионе были проведены антитеррористические мероприятия локального характера.

Соглашение о прекращении огня было достигнуто в 13:00 20 сентября 2023 года после обращения представителей армянского населения Карабаха при следующих условиях: формирования вооруженных сил Армении, армянские незаконные вооруженные формирования, расположенные в Карабахском регионе Азербайджанской Республики, складывают оружие, покидают боевые позиции и военные посты и полностью разоружаются; формирования вооруженных сил Армении покидают территорию Азербайджана, армянские незаконные вооруженные формирования распускаются.

21 сентября 2023 года Рамин Мамедов, ответственный за контакты с армянскими жителями Карабаха, встретился с жителями Армении в Евлахе, чтобы обсудить социальные и гуманитарные проблемы, в частности потребность в топливе и продовольственной помощи. С тех пор Азербайджан предоставил топливо для систем отопления, школ, детских садов, служб экстренной помощи и пожарных подразделений, а также гуманитарную помощь для поддержки жителей Карабаха.