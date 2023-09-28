"Дьявольское гнездо" в Карабахе разрушено - Баку всегда достигает желаемого

БАКУ /Trend/ - Сепаратистский режим в Карабахском регионе Азербайджана объявил о самороспуске. На самом деле они "распустили" себя уже давно - когда после тяжелого поражения в 44-дневной войне провели очередные так называемые "президентские выборы" в Карабахе, создали новые боевые позиции в направлении позиций азербайджанской армии, копали траншеи, устанавливали мины на пути следования азербайджанской полиции, солдат.

Локальные антитеррористические мероприятия Азербайджана положили конец всему этому, азербайджанская армия за 23 часа 43 минуты вынудила остатки сепаратистского режима и незаконные формирования вооруженных сил Армении в Карабахе поднять белый флаг.

А сегодня мы стали свидетелями того, как "глава" сепаратистов в Карабахском регионе Азербайджана Самвел Шахраманян объявил о роспуске режима. Принял ли Шахраманян это решение самостоятельно? Разумеется, нет! Понятно, что это не что иное, как вынужденный шаг. А это значит, что давление со стороны центральной власти Азербайджана дало свои результаты, и сепаратисты поняли, что самое правильное и лучшее решение для них - покинуть территорию, отказавшись от претензий на создание так называемой "республики" на чужой земле. Азербайджан этим не только одержал победу над сепаратизмом, но и нанес удар по армянской идеологии, армянскому лобби и связанным с ними центрам. Тот факт, что между армянами в настоящее время нарастают глубокие разногласия, свидетельствует о расколе.

Минувшим днем на ППП "Лачин" был задержан так называемый "государственный министр" сепаратистов Рубен Варданян, такой же финал ждет и Араика Арутюняна, Виталия Баласаняна, Давида Бабаяна и прочие сепаратистские остатки. За преступления, совершенные против Азербайджана, каждый должен будет ответить перед азербайджанским правосудием.

Искоренение сепаратизма в Карабахе ускорит и процесс подписания мирного договора между двумя странами - Азербайджаном и Арменией. За последние три года, каждый раз, когда поднималась тема о подписании мирного соглашения между Баку и Ереваном, вопрос "безопасности и защиты прав" армянских жителей Карабаха сразу становился флагом в руках Армении, которая всячески использовала его для замедления мирного процесса. Но Азербайджан, положив конец сепаратизму, смог сузить возможности маневра официального Еревана.

Азербайджан восстановил свой суверенитет над собственными землями. И это было сделано с соблюдением всех норм международного права. Сейчас Азербайджан занимается вопросами реинтеграции армянских жителей, проживающих в Карабахском экономическом районе страны.

Азербайджанские земли оставались под оккупацией в течение 30 лет. Однако, несмотря на всю несправедливость, двойные стандарты, Азербайджан восстановил свою территориальную целостность благодаря взвешенной политике Президента Ильхама Алиева, продемонстрировавшего всему миру, что он знает, что, когда и как надо делать. Планы тех, кто хотел расколоть Азербайджан и стереть его из политической географии Южного Кавказа, были сорваны нашей армией всего за 44 дня в 2020 году, а в сентябре 2023 года всего за 23 часа 43 минуты наш суверенитет был обеспечен полностью. Это стало концом армянского сепаратизма, оккупации, реваншистских сил, поднявших голову в нашем регионе.