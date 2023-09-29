Продолжается реализация мер по инженерному обеспечению на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В результате деятельности частей и подразделений инженерных войск азербайджанской армии на освобожденных территориях за минувшую неделю было обнаружено и обезврежено 199 противотанковых и 94 противопехотные мины, передает в пятницу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"Кроме того, в результате взаимодействия с другими государственными структурами, в целях обеспечения безопасного движения транспортных средств по территории со сложным рельефом, в том числе труднопроходимой скалистой местности, было проложено до 8 км новых путей обеспечения. За короткое время было усовершенствовано и восстановлено до 300 км существующих путей обеспечения", - говорится в сообщении ведомства.

Как отмечается, основные усилия направлены на разминирование населенных пунктов, посевных площадей, дорог и инфраструктурных объектов на освобожденных территориях. Надлежащие мероприятия по инженерному обеспечению на указанных территориях продолжаются в плановом порядке.