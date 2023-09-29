БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выразил соболезнования в связи с кончиной депутата Ганиры Пашаевой, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на публикацию министра в социальной сети "X" (бывший Twitter).

«Безвременная кончина депутата Милли Меджлиса Азербайджана Ганиры Пашаевой, всегда отличавшейся своим патриотизмом и добрыми делами, глубоко потрясла всех нас. Да упокоит Всевышний ее душу, желаю терпения ее семье» - отмечается в публикации министра.

Напомним, что прошлой ночью депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Ганира Пашаева скончалась в отделении интенсивной терапии Центральной клинической больницы, где проходила лечение. С 23 сентября в связи с серьезными проблемами со здоровьем депутат была помещена в отделение реанимации Центральной клинической больницы.

В связи с критическим состоянием здоровья Ганиры Пашаевой, у которой было диагностировано гипотоническое состояние неизвестного происхождения, были приняты все необходимые меры. Несмотря на все усилия, предпринятые медицинским персоналом Центральной клинической больницы и привлеченными из Турции врачами-специалистами, спасти ее жизнь не удалось.

Ганира Пашаева была похоронена сегодня во Второй Аллее почетного захоронения.