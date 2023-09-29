Представители армян Карабаха поблагодарили за меры, принятые госструктурами Азербайджана для тушения пожара в Ханкенди

БАКУ /Trend/ - Представители армянских жителей, проживающих в Карабахском экономическом районе Азербайджана, выразили особую благодарность за меры, предпринятые соответствующими государственными структурами Азербайджана для тушения пожара близ Ханкенди

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении Администрации Президента Азербайджана.

"Представители армянских жителей, проживающих в Карабахском экономическом районе, выразили особую благодарность за меры, предпринятые соответствующими государственными структурами Азербайджана для тушения пожара близ Ханкенди, в частности, за отправку на территорию медицинских принадлежностей, лекарственных препаратов и автомобилей скорой медицинской помощи для оказания первой медицинской помощи пострадавшим", - отмечается в сообщении.

Отметим, что 29 сентября в городе Евлах состоялась очередная встреча с представителями армянских жителей Карабахского региона Азербайджана.

На встрече подробно обсуждались гуманитарные вопросы, реинтеграция армянских жителей Карабаха и представленный в связи с этим Азербайджаном план реинтеграции.