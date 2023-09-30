Со стороны азербайджанцев не зафиксировано случаев негативного обращения к покидающим Карабах армянам - ООН

БАКУ /Trend/ - Со стороны азербайджанцев не зафиксировано случаев негативного обращения к покидающим Карабах армянам.

Как передает в субботу Trend, об этом на пресс-конференции заявила представитель Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Армении Кавита Белани.

"По моей информации, пока что не было зарегистрировано никаких инцидентов и случаев насилия. Это была долгая поездка и сложная ситуация для людей. Но, насколько мне известно, не было случаев жестокого обращения со стороны азербайджанцев", - подчеркнула она.

Отметим, что что центральная власть Азербайджана заявила о желании реинтеграции карабахских армян в Азербайджан и оказала им продовольственную и медицинскую помощь.

Напомним, что первая встреча между представителями армянских жителей Карабаха и центральными властями Азербайджана состоялась 21 сентября 2023 года в городе Евлах.

В контексте обсуждения вопросов социального и гуманитарного характера представители армянских жителей Карабахского региона Азербайджана сообщили, что существует особая потребность в топливе. В то же время они попросили гуманитарную помощь в виде продуктов питания.

С тех пор Азербайджан поставил жителям Карабаха десятки тонн гуманитарной помощи в виде топлива, продуктов питания и других средств первой необходимости.

Было также предложено совместно организовать в полевом госпитале, который предложено создать недалеко от города Ханкенди или в направлении Ходжалы, медицинские услуги со стороны медработников азербайджанского и армянского происхождения. Кроме того, предложено создание азербайджанским и армянским служебным персоналом службы мобильного продовольственного обеспечения. Была выражена готовность оказать необходимую медицинскую помощь лицам, страдающим тяжелыми хроническими заболеваниями или нуждающимся в специальных хирургических операциях.

Далее, стороны провели еще две встречи - 25 сентября в городе Ходжалы и 29 сентября в городе Евлах.

Представители армян Карабаха выразили особую благодарность за меры, предпринятые соответствующими государственными структурами Азербайджана для тушения пожара близ Ханкенди, в частности, за отправку на территорию медицинских принадлежностей, лекарственных препаратов и автомобилей скорой медицинской помощи для оказания первой медицинской помощи пострадавшим.