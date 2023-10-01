Международный астронавтический конгресс возвращается в регион Южного Кавказа спустя полвека - депутат

БАКУ /Trend/ - Международный астронавтический конгресс возвращается в регион Южного Кавказа спустя полвека.

Как передает в воскресенье Trend, об этом сказал председатель комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили в ходе 13 международной сессии IAF.

«Позвольте мне сказать, что это очень рациональный выбор. Рациональный выбор, потому что это возвращение к традициям, здесь, в Баку, 50 лет назад, в 1973 году по инициативе общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева был проведен 24-й съезд. В этом году мы отмечаем 100-летний юбилей великого лидера и чтим его память. Сейчас наша страна принимает у себя крупнейшее космическое событие - 74-й Международный астронавтический конгресс в 2023 году. Это означает, что Международный астронавтический конгресс возвращается в наш регион спустя полвека. Как по содержанию, так и по количеству участников этот конгресс является более представительным, чем все предыдущие.

Вы сделали очень рациональный выбор, ведь Баку - сердце этого региона», - сказал он.

Отметим, что Международный конгресс астронавтики проводится ежегодно с 1950 года под эгидой Международной академии астронавтики и Международного института космического права при поддержке Международной федерации астронавтики.

История Международного конгресса астронавтики в Азербайджане восходит к 1973 году. Так, по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева 7-13 октября 1973 года под девизом “Космические исследования – проникновение в науку и технику” в Азербайджане состоялся 24-й Международный конгресс астронавтики, тем самым Баку стал первым городом в нашем регионе, где было организовано это мероприятие. А 25-29 октября 2019 года на Генеральной ассамблее Международной федерации астронавтики в Вашингтоне Баку во второй раз завоевал право принять самое престижное мероприятие космической индустрии. Таким образом, 2-6 октября 2023 года в нашей столице состоится 74–й Международный конгресс астронавтики “Глобальные вызовы и возможности: дадим шанс космосу”, организатором которого выступит космическое агентство Азербайджана - ОАО "Азеркосмос".