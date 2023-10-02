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Президент Ильхам Алиев: 74-й Международный астронавтический конгресс будет способствовать развитию космической отрасли и передовых технологий в Азербайджане

Политика Материалы 2 октября 2023 11:14 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: 74-й Международный астронавтический конгресс будет способствовать развитию космической отрасли и передовых технологий в Азербайджане

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Конгресс, проводимый сегодня в Баку, будет способствовать развитию космической отрасли, передовых технологий и ее модернизации в Азербайджане.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на церемонии открытия 74-го Международного астронавтического конгресса.

Подчеркнув, что модернизация отражает видение, повестку дня и планы Азербайджана на будущее, глава государства сказал: «В период независимости Азербайджан стал активным членом международного сообщества. Наша политика всегда была ясной, прозрачной и недвусмысленной, служила завоеванию друзей и укреплению сотрудничества».

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