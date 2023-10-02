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США призывают Азербайджан и Армению вернуться к мирным переговорам - Госдеп

Политика Материалы 2 октября 2023 21:48 (UTC +04:00)
США призывают Азербайджан и Армению вернуться к мирным переговорам - Госдеп

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ /Trend/ - США призывают Азербайджан и Армению вернуться к мирным переговорам, чтобы обсудить остающиеся вопросы и в конечном итоге прийти к их решению.

Как передает в понедельник Trend, об этом сказал сегодня в ходе брифинга пресс-секретарь Государственного департамента США Мэтью Миллер.

Говоря о ситуации в Карабахе, Миллер отметил, что США приветствуют поездку миссии ООН в регион.

Азербайджан гарантирует, что права армянских жителей Карабаха будут защишены, заметил он.

Напомним, что миссия ООН прибыла в Карабах 1 октября. Цель миссии – ознакомление с ситуацией на местах и ​​определение гуманитарных потребностей жителей. В состав миссии входят представители различных ведомств ООН.

В сегодняшнем заявлении миссия ООН опровергла утверждения армян о так называемой "этнической чистке" в Карабахе.

"Миссия ООН во главе с постоянным координатором ООН в Азербайджане Владанкой Андреевой посетила в воскресенье, 1 октября, Карабахский регион Азербайджана. Отправляясь из Агдама, миссия посетила город Ханкенди, где встретилась с местным населением и ознакомилась с ситуацией в сферах здравоохранения и образования. В местах своего посещения миссия не выявила ущерба гражданской общественной инфраструктуре, включая больницы, школы и жилье, а также культурные и религиозные объекты. Миссия увидела, что правительство Азербайджанской Республики готовится к возобновлению медицинского обслуживания и некоторых коммунальных услуг в городе", - говорится в заявлении.

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