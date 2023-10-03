Азербайджан хочет подписания мирного договора с Арменией - Эльчин Амирбеков

БАКУ /Trend/ - Представитель Президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков дал интервью французскому радиоканалу Radio J.

Как сообщает Trend, Эльчин Амирбеков рассказал об осуществленных Азербайджаном в Карабахе антитеррористических мероприятиях локального характера. Он отметил, что цель антитеррористических мероприятий заключалась в уничтожении легитимных военных целей: «Они были направлены против формирований армянских вооруженных сил, находившихся на нашей суверенной территории. Вот уже три года как Армения взяла на себя обязательство по этому вопросу – вывести войска с нашей территории, однако отказывалась от этого. К тому же их провокации в последние две недели привели к гибели многих наших военнослужащих и гражданских лиц. Так что это была наша реакция, наш ответ. Гражданские лица никак не являлись нашей целью. Повторяю, что нашей целью были легитимные военные цели».

Представитель Президента Азербайджана по особым поручениям подчеркнул, что в настоящее время незаконная сепаратистская структура сдалась. Они сами объявили о роспуске своей незаконной структуры. «В настоящее время мы ведем диалог с представителями армянской общины. С ними уже проведены три встречи. Обсуждались вопросы реинтеграции армянских жителей Азербайджана», - добавил он.

Отвечая на вопрос ведущего «Вы эффективно разъясняете, что проживающие в Карабахе армяне вольны решать, оставаться или уезжать… Почему все они решили уехать?», Эльчин Амирбеков сказал: «Да, это очень хороший вопрос. Мы, как правительство Азербайджана, с начала антитеррористических мероприятий объявили гражданскому населению, что оно не является целью этих военных мероприятий. Напротив, были предприняты попытки убедить их остаться. Не знаю, возможно, после сдачи незаконной сепаратистской структурой всего оружия и боеприпасов гражданское население было недостаточно уверено в своей безопасности. Даже в течение последней недели были предприняты многочисленные попытки для того, чтобы они не покидали своих мест. Им была оказана необходимая гуманитарная помощь, отправлены лекарственные препараты, другие принадлежности, машины скорой помощи. Возобновлена подача электроэнергии. Аналогичные призывы звучали также по радио и телевидению, с тем, чтобы не было паники среди населения. Факт в том, что решение покинуть свои дома - их личное и добровольное решение. Мы сожалеем об этом. Еще раз скажу о том, что эти люди, кончено, сохраняют право вернуться в свои дома».

Отвечая на вопрос о том, что азербайджанские экоактивисты перекрыли дорогу, соединяющую Армению с Карабахом, Эльчин Амирбеков отметил, что это утверждение не соответствует действительности. «На протяжении всех этих месяцев Международный Комитет Красного Креста находился там. Они доставляли туда необходимые медицинские средства. Они также поддерживали нуждающихся в выезде с территории. Это неправда. Дорога была перекрыта для пресечения перевозки мин, военных средств, а также армянских военнослужащих», - сказал он.

Эльчин Амирбеков также сообщил о проводимых с Арменией переговорах и подчеркнул, что Азербайджан выступает за подписание мирного соглашения с Арменией.

Он отметил, что освобожденные от оккупации территории некогда подверглись полной этнической чистке со стороны Армении, азербайджанцы были изгнаны оттуда, и напомнил, что более миллиона азербайджанцев подверглись этнической чистке со стороны Армении. «Но, к сожалению, в то время Запад не интересовался этим. Политику двойных стандартов, наконец, следует прекратить... Наши граждане обладают теми же правами, что и все», - подчеркнул Эльчин Амирбеков.

Напомнив о том, что миссия ООН совершила поездку на освобожденные от оккупации территории, представитель Президента Азербайджана по особым поручениям сообщил, что в составе миссии находились также представители различных зарубежных СМИ. «Они подтвердили, что там осталось несколько сотен человек… Не следует забывать также об усилиях правительства Азербайджана по их возвращению. В настоящее время армяне не пожелали оставаться на этой территории. Оккупация Арменией данных территорий на протяжении трех десятилетий оставила свой след. Напомню, что ООН также осудила эту оккупацию. Сегодня необходимо найти какие-то пути выхода, обеспечить сосуществование. Как для азербайджанцев, так и армян», - добавил Эльчин Амирбеков.