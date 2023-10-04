Официальный Баку осудил предвзятые заявления главы МИД Франции (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Решительно осуждаем и отвергаем необоснованные обвинения, выдвинутые против Азербайджана министром по делам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонной 3 октября во время пресс-конференции в рамках визита в Армению.

Об этом Trend сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

"Франция, которая на протяжении почти 30 лет не придавала значения массовому изгнанию азербайджанцев с их родных земель, совершению против них военных преступлений и массовых убийств, сейчас без всяких оснований и вопреки позиции, озвученной ООН, Международным комитетом Красного Креста, Верховным комиссариатом ООН по делам беженцев и другими международными организациями, пытается ввести в заблуждение международное сообщество, утверждая, что добровольно уехавшие из региона армянские жители якобы были насильственно выселены. Недопустимо, чтобы Франция всеми силами пыталась вооружить Армению, вновь втянуть ее в военную авантюру. Франции должно быть ясно, что, как и ее попытки вмешаться в наш регион, эти усилия потерпят неудачу. То, что Франция закрывает глаза на то, что Армения, грубо нарушая все нормы и принципы международного права, а также свои обязательства в рамках достигнутых соглашений, удерживала под оккупацией около 20% территории Азербайджана, продолжала военно-политические провокации против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана даже после 44-дневной войны, не выводила с наших территорий свои войска до начала антитеррористических мероприятий, является препятствием для мирного процесса и реальной угрозой в регионе", - говорится в сообщении.

МИД отмечает, что несмотря на заявления как международных организаций, так и премьер-министра Армении о том, что антитеррористические мероприятия Азербайджана не представляют угрозы для мирных армянских жителей, то, что французский министр назвала "преступлением" легитимный шаг Азербайджана на своих суверенных территориях, является не только фальшью, но и демонстрирует, что некомпетентная политика Франции в регионе ведет к краху.